Яке рішення ухвалили в Росії

У п'ятницю, 11 вересня, рада директорів регулятора зберегла ключову ставку на рівні 14%. Цікаво, що цього разу Кремль нібито не наполягав на конкретному рішенні, хоча вже за тиждень у країні-агресорці відбудуться парламентські вибори, повідомили для Bloomberg обізнані з внутрішніми обговореннями джерела.

Ситуація помітно відрізняється від липня, коли Володимир Путін перед засіданням Центробанку двічі прямо заявляв про необхідність нижчих ставок. Тоді інвестори та бізнес побоювалися, що дедалі відчутніші для економіки наслідки війни можуть змусити Ельвіру Набіулліну зупинити цикл пом'якшення політики.



Як мінялася ключова ставка в Росії / Скриншот із сайту ЦБ

Однак тепер, коли дорогі кредити тиснуть на прибутки бізнесу та стримують інвестиції, російський диктатор обрав іншу риторику, назвавши високі ставки "свідомим рішенням, необхідним для збереження макроекономічної стабільності".

Це нібито дало регуляторові більше свободи, зокрема можливість взяти паузу, аби дочекатися оновлених бюджетних планів та оцінити вплив перебоїв із пальним на ціни. Цікаво, що більшість опитаних ЗМІ економістів не очікували змін у вересні, тоді як лише троє з 11 прогнозували чергове зниження на чверть відсоткового пункту – до 13,75%.

До слова, голова Сбербанку Герман Греф допускає "тактичні паузи" в подальших рішеннях Центробанку, однак очікує зниження ключової ставки до 13 – 13,5% до кінця 2026 року. Водночас відчутне полегшення для російської економіки настане буцімто лише за рівня 10 – 12%.

Нагадаємо, значна частина чинників, які розганяють інфляцію в Росії, не залежить від монетарних рішень. Цьогоріч державні видатки зростають швидше, аніж планувалося, а Мінфін уже відмовився від наміру ліквідувати структурний дефіцит бюджету в найближчі роки.