Від США до країн Азії: 10 країн з найбільшими запасами золота у світі

В останні кілька років попит на золото стрімко зростає. Зокрема, дорогоцінний метал активно купують світові центральні банки, а також встановлюють важливі рекорди.

Які країни мають найбільші резерви золота

За підсумками 2023 року, світові центральні банки придбали 1037 тонн золота. Це другий найбільший обсяг річних закупівель дорогоцінного металу в історії. Рекорд зафіксували у 2022 році, коли регулятори купили 1082 тонни золота.

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Попит на золото зростає через складну геополітичну та фінансову ситуацію у світі. Ба більше, приблизно третина центральних банків (29%), які взяли участь в опитуванні Всесвітньої золотої ради, планують збільшити свої золоті резерви у наступному році. Це найбільший показник з 2018 року, коли почали проводити вище згадуване опитування.

Важливо! З початку року золото подорожчало майже на 29%, згідно з даними Market Watch. Крім того, дорогоцінний метал у 2024 році безліч разів оновлював історичний максимум.

10 країн з найбільшими резервами золота: