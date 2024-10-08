Від США до країн Азії: 10 країн з найбільшими запасами золота у світі
Джерело:Всесвітня золота рада
В останні кілька років попит на золото стрімко зростає. Зокрема, дорогоцінний метал активно купують світові центральні банки, а також встановлюють важливі рекорди.
Які країни мають найбільші резерви золота
За підсумками 2023 року, світові центральні банки придбали 1037 тонн золота. Це другий найбільший обсяг річних закупівель дорогоцінного металу в історії. Рекорд зафіксували у 2022 році, коли регулятори купили 1082 тонни золота.
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Попит на золото зростає через складну геополітичну та фінансову ситуацію у світі. Ба більше, приблизно третина центральних банків (29%), які взяли участь в опитуванні Всесвітньої золотої ради, планують збільшити свої золоті резерви у наступному році. Це найбільший показник з 2018 року, коли почали проводити вище згадуване опитування.
Важливо! З початку року золото подорожчало майже на 29%, згідно з даними Market Watch. Крім того, дорогоцінний метал у 2024 році безліч разів оновлював історичний максимум.
10 країн з найбільшими резервами золота:
- США – 8133,5 тонни станом на другий квартал 2024 року. Частка дорогоцінного металу у загальному обсязі золото-валютних резервів становить 72,4%;
- Німеччина – 3351,5 тонни золото. Частка золота у загальних резервах країни дорівнює 71,5%. Німеччина має найбільші обсяги дорогоцінного металу в Європі;
- Італія – 2451,8 тонни золота. Частка дорогоцінного металу у золото-валютних резервах країни становить 68,3%;
- Франція – 2436,8 тонни золото. На дорогоцінний метал припадає 69,9% золото-валютних резервів країни. Обсяг запасів золота у Франції залишається незмінним із 2009 року;
- Росія – 2335,9 тонни золота. У резервах країни на метал припадає 29,5%;
- Китай – 2264,3 тонни золота. Частка дорогоцінного металу у золото-валютних резервах становить 4,9%. У червні стало відомо, що Китай призупинив процес купівлі золота. Для розуміння, до цього центральний банк країни активно купував дорогоцінний метал протягом 18 місяців;
- Швейцарія – 1040 тонн золота. У резервах країни цей метал займає частку у розмірі 8,8%;
- Японія – 845,9 тонни золота або 5,15% від загальних золото-валютних резервів країни;
- Індія – 840,8 тонни золота. Частка дорогоцінного металу у резервах становить 9,6%. У серпні 2024 року Індія імпортувала рекордні обсяги золота. Крім того, ця країна є найбільшим імпортером дорогоцінного металу у світі;
- Нідерланди – 612,5 тонни золота. У золото-валютних резервах країни на метал припадає 61,6%.