От США до стран Азии: 10 стран с самыми большими запасами золота в мире

В последние несколько лет спрос на золото стремительно растет. В частности, драгоценный металл активно покупают мировые центральные банки, а также устанавливают важные рекорды.

Какие страны имеют самые большие резервы золота

По итогам 2023 года, мировые центральные банки приобрели 1037 тонн золота. Это второй самый большой объем годовых закупок драгоценного металла в истории. Рекорд зафиксировали в 2022 году, когда регуляторы купили 1082 тонны золота.

Стоит внимания Почему доллары 1996 года считают проблемными и что с ними делать

Спрос на золото растет из-за сложной геополитической и финансовой ситуации в мире. Более того, примерно треть центральных банков (29%), которые приняли участие в опросе Всемирного золотого совета, планируют увеличить свои золотые резервы в следующем году. Это самый большой показатель с 2018 года, когда начали проводить выше упомянутый опрос.

Важно! С начала года золото подорожало почти на 29%, согласно данным Market Watch. Кроме того, драгоценный металл в 2024 году множество раз обновлял исторический максимум.

10 стран с самыми большими резервами золота: