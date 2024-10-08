От США до стран Азии: 10 стран с самыми большими запасами золота в мире
Источник:Всемирный золотой совет
В последние несколько лет спрос на золото стремительно растет. В частности, драгоценный металл активно покупают мировые центральные банки, а также устанавливают важные рекорды.
Какие страны имеют самые большие резервы золота
По итогам 2023 года, мировые центральные банки приобрели 1037 тонн золота. Это второй самый большой объем годовых закупок драгоценного металла в истории. Рекорд зафиксировали в 2022 году, когда регуляторы купили 1082 тонны золота.
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Спрос на золото растет из-за сложной геополитической и финансовой ситуации в мире. Более того, примерно треть центральных банков (29%), которые приняли участие в опросе Всемирного золотого совета, планируют увеличить свои золотые резервы в следующем году. Это самый большой показатель с 2018 года, когда начали проводить выше упомянутый опрос.
Важно! С начала года золото подорожало почти на 29%, согласно данным Market Watch. Кроме того, драгоценный металл в 2024 году множество раз обновлял исторический максимум.
10 стран с самыми большими резервами золота:
- США – 8133,5 тонны по состоянию на второй квартал 2024 года. Доля драгоценного металла в общем объеме золотовалютных резервов составляет 72,4%;
- Германия – 3351,5 тонны золото. Доля золота в общих резервах страны равна 71,5%. Германия имеет наибольшие объемы драгоценного металла в Европе;
- Италия – 2451,8 тонны золота. Доля драгоценного металла в золотовалютных резервах страны составляет 68,3%;
- Франция – 2436,8 тонны золото. На драгоценный металл приходится 69,9% золотовалютных резервов страны. Объем запасов золота во Франции остается неизменным с 2009 года;
- Россия – 2335,9 тонн золота. В резервах страны на металл приходится 29,5%;
- Китай – 2264,3 тонны золота. Доля драгоценного металла в золотовалютных резервах составляет 4,9%. В июне стало известно, что Китай приостановил процесс покупки золота. Для понимания, до этого центральный банк страны активно покупал драгоценный металл в течение 18 месяцев;
- Швейцария – 1040 тонн золота. В резервах страны этот металл занимает долю в размере 8,8%;
- Япония – 845,9 тонны золота или 5,15% от общих золотовалютных резервов страны;
- Индия – 840,8 тонны золота. Доля драгоценного металла в резервах составляет 9,6%. В августе 2024 года Индия импортировала рекордные объемы золота. Кроме того, эта страна является крупнейшим импортером драгоценного металла в мире;
- Нидерланды – 612,5 тонны золота. В золото-валютных резервах страны на металл приходится 61,6%.