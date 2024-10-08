Долари 1996 року: що варто знати

В Україні долари 1996 року називають "старими". Як правило, йдеться про те, що з того часу США випускали банкноти доларів з оновленим дизайном та елементами захисту, інформує 24 Канал. Мовляв, деяким касирам через це складно відрізнити справжні банкноти від фальшивих.

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Проте у Національному банку України повідомили, що усі долари, які випущені з 1914 року, зобов'язані приймати у всі банки та небанківські установи. Долари 1996 року не є винятком. Ба більше, рік випуску та номінал банкноти – це також не фактор впливу. Головне, щоб купюри, які надає клієнт, були справжніми, а також не сильного зношеними/ пошкодженими.

До теми! Перевірити долари на справжність може кожен навіть у домашніх умовах. Для цього потрібно звернути увагу на декілька деталей, які обов'язкова мають бути на банкнотах. Серед них, зокрема, мікродрук, захисна смужка, чорнило, яке змінює колір тощо.

Крім того, у НБУ зауважили, що в його нормативних актах немає такого терміну як "старі" банкноти. До того ж український центральний банк скасував визначення "частково зношені банкноти".