До цього китайський центробанк купував дорогоцінний метал протягом 18 місяців.

Зверніть увагу Нафта дорожчає на тлі очікувань щодо попиту влітку та може перетнути важливу психологічну межу

Китай припинив скуповувати золото

Згідно з офіційними даними, обсяг золотих злитків у Народному банку Китаю за підсумками травня склав 72,80 мільйона тройських унцій. Друга країна світу вперше не поповнювала свої резерви з жовтня 2022 року.

Центральний банк Китаю перестав купувати золото, коли воно подорожчало до нового історичного максимуму на ринку. Йдеться про ціну на рівні 2450 доларів за унцію. Одна з причин стрімкого зростання цін на золото у 2024 році – серйозний попит зі сторони центробанків.

Чому Китай скуповував золото

Народний Банк Китаю купував дорогоцінний метал через прагнення країни диверсифікувати свої резерви й захиститися від знецінення валюти. Згідно з даними Всесвітньої ради по золоту, в першому кварталі обсяги купівлі золота світових державних установ були на рекордному рівні. Ба більше, саме Китай був найбільшим покупцем, випередивши за цим показником Індію.

На момент створення цього матеріалу, вартість золота коливається на рівні 2306 доларів за унцію, за даними Market Insider. Дорогоцінний метал наразі демонструє позитивну динаміку.