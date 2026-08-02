Скільки золота залишилося на Землі

Щоправда, історія дорогоцінного металу нерозривно пов'язана з його запасами, які людство освоює вже не одне тисячоліття. У дослідженнях на цю тему розбиралося видання Live Science.

За оцінкою Геологічної служби США, за всю історію людство видобуло близько 187 тисяч тонн золота. Натомість Всесвітня рада із золота наводить вищу оцінку – 216,3 тисячі тонн, і весь цей обсяг умістився б у куб із ребром завдовжки близько 22 метрів. Не менш цікаво й те, як розпорядилися дорогоцінним металом:

близько 45% могли перетворити на ювелірні вироби;

ще 22% – на злитки й монети;

а 17% зберігають у резервах центральних банків різних країн.

Утім, поклади золота ще далеко не вичерпані. Економічно доступні поклади оцінюють приблизно у 64 тисячі тонн, найбільше з яких припадає на Росію, Австралію та Південну Африку.

Окрім того, геологи виділяють ресурси – потенційні родовища, які ще недостатньо дослідили, аби підтвердити можливість промислового видобутку. Їхній обсяг становить 132 тисячі тонн.

І навіть це ще далеко не все золото. Значна його частина розсіяна по земній корі, морській воді та магматичних породах у надто низьких концентраціях, що робить їх освоєння нерентабельним.

Натомість найбільший "скарб" – близько 99% усього дорогоцінного металу – прихований у ядрі планети, і цього обсягу вистачило б, щоб покрити поверхню Землі шаром завтовшки майже пів метра.

Нагадаємо, для інвестицій у золото використовують не ювелірні вироби чи інший брухт, а банківські метали – зливки найвищих проб, які відповідають встановленим стандартам чистоти.