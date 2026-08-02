Сколько золота осталось на Земле

Правда, история драгоценного металла неразрывно связана с его запасами, которые человечество осваивает уже не одно тысячелетие. В исследованиях на эту тему разбиралось издание Live Science.

По оценке Геологической службы США, за всю историю человечество добыло около 187 тысяч тонн золота. В свою очередь, Всемирная рада по золоту приводит более высокую оценку – 216,3 тысячи тонн, и весь этот объем поместился бы в куб со стороной длиной около 22 метров. Не менее интересно и то, как распорядились драгоценным металлом:

около 45% было переработано в ювелирные изделия;

что еще 22% – в слитки и монеты;

а 17% хранят в резервах центральных банков разных стран.

Впрочем, запасы золота еще далеко не исчерпаны. Экономически доступные запасы оцениваются примерно в 64 тысячи тонн, большая часть которых приходится на Россию, Австралию и Южную Африку.

Кроме того, геологи выделяют ресурсы – потенциальные месторождения, которые еще недостаточно изучены, чтобы подтвердить возможность промышленной добычи. Их объем составляет 132 тысячи тонн.

И даже это еще далеко не все золото. Значительная его часть рассеяна по земной коре, морской воде и магматическим породам в слишком низких концентрациях, что делает их освоение нерентабельным.

Зато самое большое "сокровище" – около 99% всего драгоценного металла – скрыто в ядре планеты, и этого объема хватило бы, чтобы покрыть поверхность Земли слоем толщиной почти полметра.

Напомним, для инвестиций в золото используют не ювелирные изделия или другой лом, а банковские металлы – слитки высочайших проб, соответствующие установленным стандартам чистоты.