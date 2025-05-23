Світові ціни на нафту сьогодні

У п'ятницю, 23 травня, ціни на нафту продовжують падати. Еталонні бренди нафти дешевшають четвертий день поспіль. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Що таке барель нафти та скільки в ньому літрів

Крім того, ціни на нафту на шляху до першого тижневого спаду за останні три тижні. Це пов'язано з тим, що в ОПЕК+ розглядають збільшення обсягів видобування нафти, що може суттєво збільшити пропозицію. Цікаво, що нафтовий картель розглядає цю опцію навіть попри прогнози про падіння цін на нафту.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ф'ючерси на нафту Brent впали в ціні на 31 цент або на 0,5%. Сорт нафти торгується на рівні 64,13 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 33 центи або на 0,5%. Американська нафта торгується на рівні 60,87 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: