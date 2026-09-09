Де США зберігають нафтовий резерв

Стратегічні американські запаси "чорного золота" вимірюють сотнями мільйонів барелів, однак зберігають їх зовсім не в наземних резервуарах. Деталі розповіли в Міністерстві енергетики.

Сировину ховають глибоко під землею – у гігантських соляних печерах уздовж узбережжя Техасу та Луїзіани. Таке розташування обрали через зручний доступ до комерційної мережі транспортування нафти, зокрема великих нафтопереробних центрів, міжштатних трубопроводів і морських терміналів.

Головними перевагами соляних печер є високий рівень безпеки та значно нижча вартість зберігання. Утримання нафти в них коштує до 10 разів дешевше, аніж у наземних резервуарах, і до 20 разів дешевше, аніж у сховищах у твердих гірських породах.

Загалом стратегічний резерв США налічує 60 таких каверн місткістю від 6 до 37 мільйонів барелів кожна. Типова печера вміщує близько 10 мільйонів барелів і має циліндричну форму – орієнтовно 61 метр у діаметрі та 762 метри заввишки. Наприклад, в одну з них могла б повністю поміститися чиказька Willis Tower, причому всередині ще залишилося б вільне місце.



Основні сховища нафтового резерву / Карта Міненерго США

Нагадаємо, американські запаси нині перебувають на найнижчому рівні з 1982 року – наприкінці серпня 2026 року в ньому залишалося близько 289,7 мільйона барелів нафти. Резерв скорочувався протягом кількох років через масштабні вивільнення сировини за президентства Джо Байдена та Дональда Трампа.

Зокрема, після початку війни з Іраном США погодилися надати 172 мільйони барелів у межах спільного рішення країн Міжнародного енергетичного агентства. Вашингтон уже починав поповнювати сховища, однак нова криза на Близькому Сході зупинила процес, а виділених раніше Конгресом коштів виявилося недостатньо.

Тепер Трамп розраховує використати для цього венесуельську сировину. Американці вже готують угоду, спрямовану на відновлення нафтової галузі південноамериканської країни, однак повне відновлення резерву США все одно може тривати роками.