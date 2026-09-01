Хто отримав контроль над родовищами

До числа 14 нових переданих контрактів увійшли проєкти, які раніше були під контролем китайських компаній та російської фірми. Деталі для Reuters розповіли двоє посадовців зі США.

Цікаво, що колись NABEP належала американському нафтовому магнату Гаррі Сардженту, однак зараз пов'язана з венесуельським бізнесменом Алехандро Бетанкуром, який вже прокоментував новини.

Венесуела має величезні запаси природних ресурсів, працьовитих людей і досі нереалізований потенціал. Ця угода допоможе розкрити його на велику користь як венесуельцям, так і американцям,

– наголосив підприємець.

Уряд США отримає права на частку в 35% у компанії, а також пріоритетний доступ до 20% видобутку за собівартістю. Окрім того, Держдеп матиме першочергове право на купівлю решти продукції.

Водночас більшість членів правління NABEP будуть громадянами США, а країна отримає право вето на такі кадрові рішення.

Чому угода важлива для США

Домовленість дає американським компаніям доступ до стратегічно важливих нафтових активів Венесуели, водночас витісняючи китайські та російські інтереси, які тривалий час відігравали значну роль в енергетичному секторі країни.

Ба більше, Вашингтон отримує безпосередній вплив на те, хто видобуватиме та продаватиме венесуельське "чорне золото". У такий спосіб адміністрація Дональда Трампа прагне перебудувати галузь південноамериканської держави, зорієнтувавши її величезні запаси на власні економічні й геополітичні інтереси.

До слова, наразі стратегічні запаси нафти в США залишаються поблизу багаторічних мінімумів, адже їх активно використовували після вторгнення Росії в Україну, а також на тлі конфлікту з Іраном.