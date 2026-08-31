Де США братимуть "чорне золото"

Наприкінці серпня у сховищах залишалося приблизно 290 мільйонів барелів, тобто майже 44-річний мінімум, пише Reuters. Нафту використовували за адміністрацій як Джо Байдена, так і Дональда Трампа, зокрема на тлі наслідків:

вторгнення Росії в Україну;

а також конфлікту з Іраном.

Тож уже в неділю, 30 серпня, американський президент заявив що для поповнення стратегічного резерву використають нафту, яку країна отримає в межах нещодавно укладеної угоди з Венесуелою.



Як мінявся обсяг надзвичайного нафтового резерву США / Джерело Міненерго США, інфографіка Bloomberg

Венесуельську сировину господар Білого дому він назвав "подарунком народу Сполучених Штатів", однак поки невідомо, наскільки швидко "чорне золото" спрямують до американських сховищ, і чи відчують ефект водії найближчим часом.

Ба більше, нова домовленість мала б сприяти відновленню постраждалої нафтової галузі Венесуели, однак для суттєвого нарощування видобутку знадобляться значні інвестиції та інфраструктурні роботи. Нагадаємо, роки недостатнього фінансування та обслуговування залишили місцеві НПЗ у вкрай поганому стані. За оцінками експертів, лише повернення заводів до повноцінної роботи коштуватиме близько 20 мільярдів доларів.

Що про це кажуть експерти

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає договір із Венесуелою та контроль над її нафтовим сектором "гарним ходом" Трампа. На думку експерта, особливого значення це набуває на тлі початку передвиборчої боротьби за місця в Конгресі.

Домовленість охоплює 17 нафтових родовищ із підтвердженими запасами понад 65 мільярдів барелів. США отримають контроль над 55% ефективного обсягу виробництва спільного підприємства, зокрема завдяки праву купувати частину сировини за собівартістю.

За попередніми даними, проєкт залучить понад 100 мільярдів доларів інвестицій. Натомість виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес оцінювала майбутні податкові надходження своєї країни в понад 209 мільярдів доларів.