Де найбільші запаси нафти у світі

Росія входить до десятки країн, які мають найбільші запаси нафти у світі. Проте Росія не входить до п'ятірки лідерів, інформує 24 Канал з посиланням на OilPrice.

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Наразі Росія займає шосте місце у світі за запасами нафти. Нафтові резерви Росії оцінюють в 80 мільярдів барелів. Тоді як, за даними Investopedia, Росія має майже 108 мільярдів барелів нафти.

Нагадаємо, що найбільшими запасами нафти у світі володіє Венесуела. Країна має понад 300 мільярдів барелів нафти. До трійки лідерів також входять Саудівська Аравія та Канада. Країни мають 267 мільярдів барелів нафта та 171 мільярд барелів нафти відповідно.

До теми! Канада суттєво зміцнює позиції на ринку нафти. Очікують, що до 2030 року обсяги видобування нафти в Канаді зросте до 3,8 мільйона барелів на день.

Росія значно залежить від нафтових доходів. Ба більше, доходи від експорту чорного золота становлять суттєву частину державного бюджету країни. Водночас влада в Росії готується до обвалу цін на нафту. Нагадаємо, що економічна політика Дональда Трампа, як-от тарифи на імпорт, спровокувала різкий обвал цін на нафту та торгову війну.

Спад зафіксували не лише еталонні бренди нафти Brent та WTI, а й найвідоміший сорт російської нафти – Uralas. Проте у Росії очікують, що до кінця 2025 року ціна нафти Urals буде коливатися на рівні 56 доларів за барель. Це означає, що ціни на нафту можуть впасти до мінімуму з часів пандемії.