Понад 150 років тому світ почав видобувати нафту. Однак цей процес відбувається набагато швидше, ніж можна було б поповнити цей природній ресурс. На фоні цього виникає питання, чи буде що видобувати через найближчі 5 років у світі.

Що буде з нафтою у 2030 році?

Відповідно до звіту Міжнародного енергетичного агентства (IEA), світовий видобуток нафти перевищить попит, зростаючи більш ніж на 5 мільйонів барелів на день і досягнувши 114,7 мільйона барелів на день до 2030 року, передає 24 Канал з посиланням на Offshore Technology.

Збільшення видобутку нафти в США, Канаді Аргентині та інших країнах, ймовірно, покриє очікуване зростання попиту в найближчі роки.

Таким чином в IEA зауважують, що ринок достатньо забезпечений до 2030 року, але геополітичні ризики, як-от конфлікт на Близькому Сході, може створити тимчасові перебої.

Водночас інші галузеві аналітики, як McKinsey, підкреслюють, що навіть у разі зниження попиту на нафту до 2030 року запаси та видобуток залишатимуться достатніми, особливо для певних секторів, як-от авіація та хімічна промисловість.

Цікаво! Відповідно до опитування Rystad Energy у 2023 році, у світі залишається близько 1,6 трильйона барелів нафти, яку можна видобувати. На думку галузевих експертів, виходячи з відомих даних щодо запасів, то нафти у світі залишилося на приблизно 50 років.