Более 150 лет назад мир начал добывать нефть. Однако этот процесс происходит гораздо быстрее, чем можно было бы пополнить этот природный ресурс. На фоне этого возникает вопрос, будет ли что добывать через ближайшие 5 лет в мире.

Что будет с нефтью в 2030 году?

Согласно отчету Международного энергетического агентства (IEA), мировая добыча нефти превысит спрос, растет более чем на 5 миллионов баррелей в день и достигнув 114,7 миллиона баррелей в день к 2030 году, передает 24 Канал со ссылкой на Offshore Technology.

Читайте также Главная артерия нефти: сколько "черного золота" в водах Персидского залива

Увеличение добычи нефти в США, Канаде Аргентине и других странах, вероятно, покроет ожидаемый рост спроса в ближайшие годы.

Таким образом в IEA отмечают, что рынок достаточно обеспечен до 2030 года, но геополитические риски, например конфликт на Ближнем Востоке, может создать временные перебои.

В то же время другие отраслевые аналитики, как McKinsey, подчеркивают, что даже в случае снижения спроса на нефть до 2030 года запасы и добыча будут оставаться достаточными, особенно для определенных секторов, таких как авиация и химическая промышленность.

Интересно! Согласно опросу Rystad Energy в 2023 году, в мире остается около 1,6 триллиона баррелей нефти, которую можно добывать. По мнению отраслевых экспертов, исходя из известных данных по запасам, то нефти в мире осталось на примерно 50 лет.