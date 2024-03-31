В ексклюзивному коментарі 24 Каналу економіст Борис Кушнірук розповів, на якому етапі розгляд цього питання і чи варто Україні взагалі очікувати на позитивне рішення.

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Чи наважиться Захід конфіскувати російські активи

Кушнірук наголосив, що уже існує непроста правова дискусія щодо того, чи може Захід забрати російські активи, адже попередня практика не дуже вітала подібні рішення.

Були випадки, коли такі активи блокували. Загалом їх можуть блокувати десятиріччями. Наприклад, активи Ірану були заблоковані у США після того, як у Тегерані захопили американське посольство. Ці кошти заблоковані уже 50 років, але використовувати їх формально не можна.

Борис Кушнірук Економіст та голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Замороженими тримати активи можна дуже довго. Без кінця. Проте щоб забрати їх, Заходу потрібно переосмислити ту правову логіку, яку вони використовували протягом багатьох десятиліть.

Водночас експерт наголосив, що зараз йде доволі активна юридична дискусія, аби дати обґрунтування, чому ці заморожені активи Росії можна було б забрати. Загалом, на думку Кушнірука вони прийдуть до цього, хоча й не надто швидко.

Також нагадаємо, що 24 Канал дізнався в експертів, чи реально забрати особистий капітал так званого російського президента Володимира Путіна. Крім того, вони згадали про низку юридичних аспектів, які відіграють критично важливу роль у цьому питанні.