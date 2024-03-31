В эксклюзивном комментарии 24 Канала экономист Борис Кушнирук рассказал, на каком этапе рассмотрение этого вопроса и стоит ли Украине вообще ожидать положительного решения.

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Решится ли Запад конфисковать российские активы

Кушнирук отметил, что уже существует непростая правовая дискуссия о том, может ли Запад забрать российские активы, ведь предыдущая практика не очень приветствовала подобные решения.

Были случаи, когда такие активы блокировали. В общем их могут блокировать десятилетиями. Например, активы Ирана были заблокированы в США после того, как в Тегеране захватили американское посольство. Эти средства заблокированы уже 50 лет, но использовать их формально нельзя.

Борис Кушнирук Экономист и председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Замороженными держать активы можно очень долго. Без конца. Однако, чтобы забрать их, Западу нужно переосмыслить ту правовую логику, которую они использовали в течение многих десятилетий.

В то же время эксперт отметил, что сейчас идет довольно активная юридическая дискуссия, чтобы дать обоснование, почему эти замороженные активы России можно было бы забрать. В общем, по мнению Кушнирука они придут к этому, хотя и не слишком быстро.

Также напомним, что 24 Канал узнал у экспертов, реально ли забрать личный капитал так называемого российского президента Владимира Путина. Кроме того, они вспомнили о ряде юридических аспектов, которые играют критически важную роль в этом вопросе.