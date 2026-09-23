Про яку суму компенсації йдеться

У вівторок, 22 вересня, RBI повідомив, що регіональний суд Відня ухвалив заочне рішення про стягнення з Rasperia приблизно 3,15 мільярда євро (тобто 3,6 мільярда доларів) відшкодування збитків, передає Reuters. Відповідач має чотири тижні на оскарження.

Якщо він не скористається цим правом, вердикт набуде остаточної сили. Тоді банк звернеться до фінансового регулятора Австрії з проханням розблокувати заморожені активи російської компанії для стягнення визначеної компенсації.

Цікаво! Серед заморожених активів Rasperia – 28,5 мільйона акцій австрійської будівельної компанії Strabag, дивіденди, нараховані з 2021 року, а також кошти, отримані внаслідок зменшення її статутного капіталу в березні 2024 року.

Генеральний директор RBI Міхаель Геллерер наголосив, що фінустанова має зобов'язання перед акціонерами щодо відшкодування збитків, яких зазнала в Росії. За його словами, нове судове рішення стало важливим кроком у цьому процесі.

Як почався конфлікт із банком

Нагадаємо, суперечка бере початок із невдалої угоди 2023 року, за якою російський підрозділ RBI планував придбати частку Rasperia в Strabag. Щоправда, згодом від домовленості відмовилися через санкційні ризики, а суд країни-агресорки зобов'язав дочірній банк виплатити продавцю 2 мільярди євро компенсації.

Австрійська група заявила, що зазнала значних фінансових втрат через цей вердикт, тому вирішила домагатися більшої суми коштом заморожених активів у Австрії.