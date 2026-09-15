Що відомо про діяльність ВТБ

У понеділок, 14 вересня, США запровадили нові обмеження, пише Reuters. Цього разу підставою стали зв'язки ВТБ з Іраном та дії, що нібито допомагали місцевому режиму послаблювати вплив західних санкцій. Зокрема, російська державна фінустанова:

відкрила представництва в близькосхідній країні та налагодила кореспондентські відносини з місцевими банками, які вже перебувають під санкціями;

створила систему розрахунків в ріалах та рублях, а також намагалася перемістити мільярди доларів заморожених іранських активів;

допомагала розбудовувати фінансові канали для торгівлі та розрахунків між Москвою і Тегераном тощо.

Рішення Вашингтона створює додаткові ризики й для іноземних банків і компаній, які продовжують співпрацювати з ВТБ. У Мінфіні США попередили, що такі контрагенти можуть зіткнутися з вторинними санкціями. Ба більше, в американському відомстві назвали російського гіганта "однією з найбільш комплексно санкціонованих фінустанов у світі".

Скотт Бессент Міністр фінансів США У межах операції "Економічний вигнанець" Мінфін продовжить виявляти й перешкоджати тим, хто надає матеріальну, технологічну чи фінансову підтримку, яка дозволяє іранському режиму проводити свою терористичну діяльність.

Нагадаємо, про підготовку нових обмежень щодо великого банку США попереджали ще минулого тижня, не розкривши назву фінустанови. Оголошення планували на п'ятницю, але через роковини терактів 11 вересня його довелося відкласти.

Щоправда, банківська система – далеко не єдина точка перетину інтересів Москви й Тегерана. Їхню співпрацю простежують і в нафтовій торгівлі, зокрема через "тіньові флоти", які використовують спільні судна, посередників і маршрути.

Нещодавно цей зв'язок проявився особливо показово: з п'яти іранських танкерів, уражених американськими військовими 8 вересня, три були безпосередньо пов'язані з російським "тіньовим флотом". Раніше вони перевозили нафту країни-агресорки, заходили в її порти та допомагали обходити санкції.