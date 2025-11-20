Що відомо про введення паспортного контролю для купівлі палива в Росії?
Законопроєкт уже перебуває в розробці, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ "The Moscow Times".
Інформацію про цей законопроєкт підтвердила й українська розвідка.
На автозаправних станціях у Ростовській області збираються запровадити паспортний контроль під час купівлі бензину й дизеля. Такий законопроєкт розробляє місцева прокуратура,
За даними російської прокуратури, завдяки цьому нововведенню планують підвищувати безпеку на дорогах. Зокрема, не дозволяти продаж бензину та дизелю неповнолітнім, які, своєю чергою, провокують небезпечні ситуації.
Що ще відомо про цей законопроєкт:
- для підлітків, які мають водійське посвідчення, буде зроблено виняток, вони зможуть купити пальне;
- правила можуть почати діяти з 1 березня 2026 року.
Зауважимо, що сама ініціатива ввести паспортний контроль, виникла на тлі дефіциту пального в Росії. Така ситуація, зокрема стала наслідком ударів України по російських НПЗ.
Чому в Росії паливна криза?
Україна продовжує атакувати НПЗ Росії. З початку серпня цього року було уражено більш як 20 підприємств такого типу. Завдяки цим атакам, відчутно знизився рівень переробки та експорту російської нафти.
Російський уряд продовжує боротись з дефіцитом палива. Для цього було заборонено його експорт до кінця 2025 року.
Також не варто ігнорувати вплив санкцій проти Росії. Йдеться, зокрема, про обмеження введені американським урядом для "Лукойла" та "Роснефті". Уже зараз, завдяки цим санкціям, покупці з Індії та Китаю скорочують або призупиняють закупівлю нафти з Росії. Це сильно скоротить російські нафтогазові доходи.