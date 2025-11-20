Что известно о введении паспортного контроля для покупки топлива в России?
Законопроект уже находится в разработке, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "The Moscow Times".
Информацию об этом законопроекте подтвердила и украинская разведка.
На автозаправочных станциях в Ростовской области собираются ввести паспортный контроль при покупке бензина и дизеля. Такой законопроект разрабатывает местная прокуратура,
– отмечает СВРУ.
По данным российской прокуратуры, благодаря этому нововведению планируют повышать безопасность на дорогах. В частности, не позволять продажу бензина и дизеля несовершеннолетним, которые, в свою очередь, провоцируют опасные ситуации.
Что еще известно об этом законопроекте:
- для подростков, которые имеют водительское удостоверение, будет сделано исключение, они смогут купить топливо;
- правила могут начать действовать с 1 марта 2026 года.
Заметим, что сама инициатива ввести паспортный контроль, возникла на фоне дефицита топлива в России. Такая ситуация, в том числе стала последствием ударов Украины по российским НПЗ.
Почему в России топливный кризис?
Украина продолжает атаковать НПЗ России. С начала августа этого года было поражено более 20 предприятий такого типа. Благодаря этим атакам, ощутимо снизился уровень переработки и экспорта российской нефти.
Российское правительство продолжает бороться с дефицитом топлива. Для этого, было запрещено его экспорт до конца 2025 года.
Также не стоит игнорировать влияние санкций против России. Речь идет, частности, об ограничениях введенных американским правительством для "Лукойла" и "Роснефти". Уже сейчас, благодаря этим санкциям, покупатели из Индии и Китая сокращают или приостанавливают закупку нефти из России. Это сильно сократит российские нефтегазовые доходы.