Что известно о введении паспортного контроля для покупки топлива в России?

Законопроект уже находится в разработке, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "The Moscow Times".

Информацию об этом законопроекте подтвердила и украинская разведка.

На автозаправочных станциях в Ростовской области собираются ввести паспортный контроль при покупке бензина и дизеля. Такой законопроект разрабатывает местная прокуратура,

– отмечает СВРУ.

По данным российской прокуратуры, благодаря этому нововведению планируют повышать безопасность на дорогах. В частности, не позволять продажу бензина и дизеля несовершеннолетним, которые, в свою очередь, провоцируют опасные ситуации.

Что еще известно об этом законопроекте:

для подростков, которые имеют водительское удостоверение, будет сделано исключение, они смогут купить топливо;

правила могут начать действовать с 1 марта 2026 года.

Заметим, что сама инициатива ввести паспортный контроль, возникла на фоне дефицита топлива в России. Такая ситуация, в том числе стала последствием ударов Украины по российским НПЗ.

Почему в России топливный кризис?