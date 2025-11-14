Енергоатом закупив сірку за рекордною ціною

12 листопада стало відомо що АТ "НАЕК "Енергоатом" замовив сірку за рекордну суму. Загалом було витрачено на це – 244,62 мільйона гривень.

Що відомо про закупку сірки Енергоатомом?

До кінця листопада має бути поставлено на склад Енергоатому – 7 550 тонн технічної сірки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Прозорро".

Ця закупка обійдеться у 771 долара за тонну. Тобто, майже – 32 400 гривень.

Зверніть увагу! Постачальником стане "Торгсервіс". А от виробниками виступатимуть польські та турецька компанії.

Цікаво, що ще у лютому 2025 року для Енергоатому аналогічна закупка була дешевша. Така сама технічна сірка коштувала – 639 доларів за тонну (або 26 700 гривень).

У лютому 2025, вона мала ціну ще меншу:

тоді технічна сірка від "Торгсервісу" мала ціну – 391 долара за тонну;

в гривнях це – 16 234 гривні.

У лютому "Торгсервіс" мав двох конкурентів. Це змусило компанію знизити ціну.

А от на цей раз, на відкриті торги ніхто не прийшов. Відповідно "Торгсервіс" не мав конкурентів.

Що потрібно знати про закупки Енергоатому?