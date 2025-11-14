Энергоатом закупил серу по рекордной цене

12 ноября стало известно, что АО "НАЭК "Энергоатом" заказал серу за рекордную сумму. В общем было потрачено на это 244,62 миллиона гривен.

Что известно о закупке серы Энергоатомом?

До конца ноября должно быть поставлено на склад Энергоатома – 7 550 тонн технической серы, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Прозорро".

Читайте также Еще одно следствие атаки Украины на российские НПЗ: как изменились цены на нефть сегодня

Эта закупка обойдется в 771 доллар за тонну. То есть, почти – 32 400 гривен.

Обратите внимание! Поставщиком станет "Торгсервис". А вот производителями будут выступать польские и турецкая компании.

Интересно, что еще в феврале 2025 года для Энергоатома подобная закупка была дешевле. Такая же техническая сера стоила – 639 долларов за тонну (или 26 700 гривен).

В феврале 2025, она имела цену еще меньшую:

тогда техническая сера от "Торгсервиса" имела цену – 391 доллара за тонну;

в гривнах это – 16 234 гривны.

В феврале "Торгсервис" имел двух конкурентов. Это заставило компанию снизить цену.

А вот на этот раз, на открытые торги никто не пришел. Соответственно "Торгсервис" не имел конкурентов.

Что нужно знать о закупках Энергоатома?