Що відомо про закупку сірки Енергоатомом?
До кінця листопада має бути поставлено на склад Енергоатому – 7 550 тонн технічної сірки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Прозорро".
Ця закупка обійдеться у 771 долара за тонну. Тобто, майже – 32 400 гривень.
Зверніть увагу! Постачальником стане "Торгсервіс". А от виробниками виступатимуть польські та турецька компанії.
Цікаво, що ще у лютому 2025 року для Енергоатому аналогічна закупка була дешевша. Така сама технічна сірка коштувала – 639 доларів за тонну (або 26 700 гривень).
У лютому 2025, вона мала ціну ще меншу:
- тоді технічна сірка від "Торгсервісу" мала ціну – 391 долара за тонну;
- в гривнях це – 16 234 гривні.
У лютому "Торгсервіс" мав двох конкурентів. Це змусило компанію знизити ціну.
А от на цей раз, на відкриті торги ніхто не прийшов. Відповідно "Торгсервіс" не мав конкурентів.
Що потрібно знати про закупки Енергоатому?
"Торгсервіс" – харківська компанія. Вона належить Сергію Гриньку і Сергію Євсєєву.
Цікаво, що Євсеєва пов'язують із Русланом Журило, який є фігурантом двох кримінальних проваджень. Слідство проводить НАБУ.
Ще в кінці жовтня Енергоатом замовив страхування відповідальності голови та членів наглядової ради у ПрАТ "Страхова компанія "Колоннейд Україна". Загалом це обійшлося у 19,3 мільйона гривень, повідомляють "Наші гроші".