Что известно о закупке серы Энергоатомом?
До конца ноября должно быть поставлено на склад Энергоатома – 7 550 тонн технической серы, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Прозорро".
Эта закупка обойдется в 771 доллар за тонну. То есть, почти – 32 400 гривен.
Обратите внимание! Поставщиком станет "Торгсервис". А вот производителями будут выступать польские и турецкая компании.
Интересно, что еще в феврале 2025 года для Энергоатома подобная закупка была дешевле. Такая же техническая сера стоила – 639 долларов за тонну (или 26 700 гривен).
В феврале 2025, она имела цену еще меньшую:
- тогда техническая сера от "Торгсервиса" имела цену – 391 доллара за тонну;
- в гривнах это – 16 234 гривны.
В феврале "Торгсервис" имел двух конкурентов. Это заставило компанию снизить цену.
А вот на этот раз, на открытые торги никто не пришел. Соответственно "Торгсервис" не имел конкурентов.
Что нужно знать о закупках Энергоатома?
"Торгсервис" – харьковская компания. Она принадлежит Сергею Гринько и Сергею Евсееву.
Интересно, что Евсеева связывают с Русланом Журило, который является фигурантом двух уголовных производств. Следствие проводит НАБУ.
Еще в конце октября Энергоатом заказал страхование ответственности председателя и членов наблюдательного совета в ЗАО "Страховая компания "Колоннейд Украина". В целом это обошлось в 19,3 миллиона гривен, сообщают "Наши деньги".