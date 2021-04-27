За законопроєкт №5065 "Про фінансові послуги та фінансові компанії" проголосували 247 нардепів.

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Рішення підтримали депутати "Слуги народу" та "За майбутнє".

Натомість депутати від "Батьківщини", "Європейської солідарності" та "Голосу" утрималися, оскільки вважають, що законопроєкт потребує серйозного доопрацювання.

Тепер законопроєкт готуватимуть до другого читання з можливими змінами.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт визначає єдині базові підходи до регулювання й нагляду на всіх ринках фінпослуг та захисту прав споживачів, а також регулює діяльність фінансових компаній та ломбардів.

Законопроєкт визначає два типи послуг:

Фінансові послуги

страхування та перестрахування;

надання коштів у кредит;

залучення коштів, що підлягають поверненню;

фінансовий лізинг;

факторинг;

надання гарантій;

торгівля валютними цінностями;

фінансові платіжні послуги;

послуги на ринках капіталу;

послуги у сфері накопичувального пенсійного забезпечення.

Для надання фінансових послуг фінансові установи, зокрема ломбарди, кредитні спілки, страховики та фінансові компанії, повинні отримати відповідну ліцензію.

Супровідні послуги

посередницькі послуги (агенти та брокери);

допоміжні (інформаційні, інкасаторські, бюро кредитних історій).

Для цих послуг не потрібно отримувати ліцензію, але, ймовірно, доведеться зареєструватися. Їх регулювання буде простішим та гнучкішим порівняно з фінансовими послугами.

У Нацбанку наводять чотири основні особливості нових підходів до нагляду:

Пропорційність пруденційних вимог – законом установлюються вимоги до мінімального розміру власного капіталу (від 1 до 10 мільйонів гривень залежно від типу установи та надаваних послуг). Акцентування на нагляді за ринковою поведінкою – на порядку надання послуг, захисті прав споживачів та дотриманні окремих вимог посадовими особами фінансових компаній; Можливість застосування коригувальних заходів, якщо учасник ринку ще не порушив вимоги законодавства, але Національний банк вже бачить певні ризики; Надання фінансових послуг не буде виключним видом діяльності. Компанії зможуть здійснювати іншу господарську діяльність.

Законопроєкт принципово змінює підхід до ліцензування. Він дозволяє відійти від ліцензування окремих видів фінансових послуг, натомість здійснювати комплексне ліцензування виду діяльності фінансової установи одночасно із включенням такої установи до відповідного реєстру. Це спростить процес доступу на ринок та підвищить ефективність регулювання,

– переконані в Нацбанку.

Самі учасники фінринку законопроєкт не підтримали. Об'єднання учасників фінансового ринку (ОУФР) раніше виступило за повернення законопроєкту на доопрацювання, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На їхню думку, ключова відмінність законопроєкту від чинного закону полягає в наділенні Нацбанку необмеженими дискреційними повноваженнями у сфері регулювання та нагляду на ринках фінпослуг.

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