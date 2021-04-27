За законопроект №5065 "О финансовых услугах и финансовые компании" проголосовали 247 нардепов.
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- Решение поддержали депутаты "Слуги народа" и "За майбутнє".
- А депутаты от "Батьківщини", "Европейської солідарності" и "Голосу" воздержались, поскольку считают, что законопроект нуждается в серьезной доработке.
Теперь законопроект будут готовить ко второму чтению с возможными изменениями.
Что предусматривает законопроект
Законопроект определяет единые базовые подходы к регулированию и надзору на всех рынках финуслуг и защиты прав потребителей, а также регулирует деятельность финансовых компаний и ломбардов.
Законопроект определяет два типа услуг:
Финансовые услуги
- страхования и перестрахования;
- предоставление средств в кредит;
- привлечения средств, подлежащих возврату;
- финансовый лизинг;
- факторинг;
- предоставление гарантий;
- торговля валютными ценностями;
- финансовые платежные услуги;
- услуги на рынках капитала;
- услуги в сфере накопительного пенсионного обеспечения.
Для предоставления финансовых услуг финансовые учреждения, в частности ломбарды, кредитные союзы, страховщики и финансовые компании, должны получить соответствующую лицензию.
Сопутствующие услуги
- посреднические услуги (агенты и брокеры);
- вспомогательные (информационные, инкассаторские, бюро кредитных историй).
Для этих услуг не нужно получать лицензию, но, вероятно, придется зарегистрироваться. Их регулирование будет проще и более гибким по сравнению с финансовыми услугами.
В Нацбанке приводят четыре основные особенности новых подходов к надзору:
- Пропорциональность пруденциальных требований – законом устанавливаются требования к минимальному размеру собственного капитала (от 1 до 10 миллионов гривен в зависимости от типа учреждения и услуг).
- Акцентирование на надзоре за рыночным поведением – в порядке предоставления услуг, защите прав потребителей и соблюдении отдельных требований должностными лицами финансовых компаний;
- Возможность применения корректирующих мер, если участник рынка еще не нарушил требования законодательства, но Национальный банк уже видит определенные риски;
- Предоставление финансовых услуг не будет исключительным видом деятельности. Компании смогут осуществлять иную хозяйственную деятельность.
Законопроект принципиально меняет подход к лицензированию. Он позволяет отойти от лицензирования отдельных видов финансовых услуг, взамен осуществлять комплексное лицензирование вида деятельности финансового учреждения одновременно с включением такого учреждения в соответствующий реестр. Это упростит процесс доступа на рынок и повысит эффективность регулирования,
– убеждены в Нацбанке.
Сами участники финрынка законопроект не поддержали. Объединение участников рынка (ОУФР) ранее выступило за возвращение законопроекта на доработку, сообщает "Интерфакс-Украина".
По их мнению, ключевое отличие законопроекту от действующего закона состоит в наделении Нацбанка неограниченными дискреционными полномочиями в сфере регулирования и надзора на рынках финуслуг.