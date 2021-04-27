За законопроект №5065 "О финансовых услугах и финансовые компании" проголосовали 247 нардепов .

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Решение поддержали депутаты "Слуги народа" и "За майбутнє".

А депутаты от "Батьківщини", "Европейської солідарності" и "Голосу" воздержались, поскольку считают, что законопроект нуждается в серьезной доработке.

Теперь законопроект будут готовить ко второму чтению с возможными изменениями.

Что предусматривает законопроект

Законопроект определяет единые базовые подходы к регулированию и надзору на всех рынках финуслуг и защиты прав потребителей, а также регулирует деятельность финансовых компаний и ломбардов .

Законопроект определяет два типа услуг:

Финансовые услуги

страхования и перестрахования;

предоставление средств в кредит;

привлечения средств, подлежащих возврату;

финансовый лизинг;

факторинг;

предоставление гарантий;

торговля валютными ценностями;

финансовые платежные услуги;

услуги на рынках капитала;

услуги в сфере накопительного пенсионного обеспечения.

Для предоставления финансовых услуг финансовые учреждения, в частности ломбарды, кредитные союзы, страховщики и финансовые компании, должны получить соответствующую лицензию .

Сопутствующие услуги

посреднические услуги (агенты и брокеры);

вспомогательные (информационные, инкассаторские, бюро кредитных историй).

Для этих услуг не нужно получать лицензию, но, вероятно, придется зарегистрироваться. Их регулирование будет проще и более гибким по сравнению с финансовыми услугами.

В Нацбанке приводят четыре основные особенности новых подходов к надзору:

Пропорциональность пруденциальных требований – законом устанавливаются требования к минимальному размеру собственного капитала (от 1 до 10 миллионов гривен в зависимости от типа учреждения и услуг). Акцентирование на надзоре за рыночным поведением – в порядке предоставления услуг, защите прав потребителей и соблюдении отдельных требований должностными лицами финансовых компаний; Возможность применения корректирующих мер, если участник рынка еще не нарушил требования законодательства, но Национальный банк уже видит определенные риски; Предоставление финансовых услуг не будет исключительным видом деятельности. Компании смогут осуществлять иную хозяйственную деятельность.

Законопроект принципиально меняет подход к лицензированию. Он позволяет отойти от лицензирования отдельных видов финансовых услуг, взамен осуществлять комплексное лицензирование вида деятельности финансового учреждения одновременно с включением такого учреждения в соответствующий реестр. Это упростит процесс доступа на рынок и повысит эффективность регулирования,

– убеждены в Нацбанке.

Сами участники финрынка законопроект не поддержали . Объединение участников рынка (ОУФР) ранее выступило за возвращение законопроекта на доработку, сообщает "Интерфакс-Украина" .

По их мнению, ключевое отличие законопроекту от действующего закона состоит в наделении Нацбанка неограниченными дискреционными полномочиями в сфере регулирования и надзора на рынках финуслуг.