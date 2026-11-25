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Як на закон відреагував криптобізнес

У коментарі 24 Каналу засновник криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов зазначив, що компанія підтримує останнє рішення парламенту, адже запровадження законодавчого регулювання є ключовим кроком до створення легального, прозорого та конкурентного ринку віртуальних активів в Україні.

Позитивну оцінку отримало й те, що напередодні фінального голосування парламент, Нацбанк і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку узгодили позиції щодо спірних положень документа: "Правила, ухвалені за згодою всіх регуляторів, мають значно більше шансів ефективно запрацювати на практиці".

До того ж біржа вбачає значний потенціал для перетворення України на один із провідних хабів цифрових фінансів у Європі. І передумови для цього вже є: у рейтингу Chainalysis за рівнем використання криптовалют цьогоріч наша держава посіла 7-ме місце серед 117 країн, тоді як обсяг вітчизняної криптоекономіки за останній рік сягнув 128,3 мільярда доларів.

Важливо! За словами Володимира Носова, законодавчі зміни можуть сприяти залученню міжнародних інвестицій, розвитку інноваційної фінансової інфраструктури та збільшенню податкових надходжень до бюджету.

Окрім того, експерт звернув увагу на низку аспектів, від яких залежатиме ефективність нових правил на практиці.

По-перше, важливим є запровадження перехідного періоду для власників раніше придбаних криптоактивів, що може сприяти детінізації ринку, адже робить вихід у правове поле економічно доцільним для громадян. Водночас визначальними будуть не стільки податкові ставки, скільки простота адміністрування. Зокрема, необхідно:

врегулювати підтвердження витрат на купівлю за допомогою виписок із криптоплатформ;

а також запровадити чітку методику перерахунку вартості активів у гривню.

По-друге, принциповим є недопущення на український ринок компаній, пов'язаних із країною-агресоркою. Саме тому документ передбачає перевірку кінцевих бенефіціарних власників і зв'язків із російським капіталом під час авторизації.

По-третє, на етапі впровадження закону необхідно забезпечити максимальну відповідність українських норм положенням MiCA – європейського регламенту щодо ринків криптоактивів. Єдині стандарти створять передумови для масштабування бізнесу та його інтеграції у фінансовий простір ЄС.

Нагадаємо, а от у Великій Британії працюють над створенням окремих правил навіть для токенізованого золота. Запровадження відповідного регуляторного режиму може спростити передачу прав власності на дорогоцінний метал та розширити можливості його використання як застави у фінансових операціях.