Що важливо знати українцям

Як повідомили в Binance, там припинять поповнення рахунків і виведення гривні через сервіс Fiat Trade UAH. Окрім того, компанія вилучить спотову торгову пару USDT/UAH, а всі відкриті ордери за нею автоматично скасують після припинення торгів.

Користувачам радять заздалегідь перевірити залишки гривні та незавершені операції. Усі кошти в українській валюті, що підлягають конвертації, автоматично обміняють на USDT до 19:00 середи, 30 вересня, за фіксованим курсом 46,5 гривні за 1 USDT.

Зауважте! Якщо ви бажаєте, щоб залишки гривні автоматично конвертували в USDT, додаткових дій виконувати не потрібно.

Нагадаємо, у червні Binance не змогла отримати ліцензію за новими правилами Євросоюзу MiCA в Греції. Однак компанія заявила, що не планує залишати європейський ринок і шукатиме інші доступні шляхи отримання дозволу на роботу.

Уже в липні співгенеральний директор Річард Тенг підтвердив, що біржа продовжує активно контактувати з європейськими регуляторами та паралельно прагне отримати нові ліцензії в Азії.

До слова, раніше в коментарі 24 Каналу регіональний голова Binance у Центральній Азії, Україні та Африці Кирило Хом'яков розповів, що інституційні інвестори знову виявляють інтерес до криптовалют. Зокрема, їхня активність може впливати на подальшу динаміку біткоїна та розвиток ринку цифрових активів.