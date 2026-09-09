Чому утворився профіцит брухту

Закупівельні ціни металургійних підприємств продовжили знижуватися, а в низці випадків нині на 25% нижчі за рівень, який учасники ринку вважають економічно обґрунтованим. Про це 24 Каналу розповів координатор протесту та директор з розвитку бізнесу ТОВ "Міртен" Микола Климович.

Окрім того, скорочується внутрішній попит на брухт. Через наслідки російських атак, дефіцит електроенергії та обмеження виробництва частина великих споживачів припинила або суттєво зменшила закупівлі. Тож основною проблемою стає вже не вартість, а обмежені можливості для збуту накопиченої сировини.

Микола Климович Директор з розвитку бізнесу ТОВ "Міртен" Коли ухвалювали рішення про заборону експорту, суспільству пояснювали, що весь брухт необхідно залишити українській металургії, бо їй начебто бракуватиме сировини. Але сьогодні ми бачимо інше: одні підприємства скорочують закупівлі, інші зупиняються через війну, внутрішній попит падає…

Нагадаємо, нульову квоту на експорт брухту чорних металів уряд запровадив на 2026 рік. Офіційно рішення мало сприяти розвитку внутрішнього перероблення та забезпечити стратегічною сировиною українську промисловість. Однак, за даними УАВтормет, у січні – липні обсяги заготівлі скоротилися на 25,3% проти аналогічного періоду торік, з 1,18 мільйона до 0,88 мільйона тонн.

Чому приймальні пункти зачиняються

Організатори акції наголошують, що понад 70% учасників галузі це невеликі місцеві підприємства та ФОПи. Через обмежений запас оборотних коштів їм складно тривалий час зберігати закуплений метал, чекаючи на зміни ринкової ситуації.

"Це маленький бізнес у районних центрах, містечках і селах. І сьогодні він просто зникає", – додав Микола Климович. Окрім того, низькі закупівельні ціни зменшують доцільність здачі невеликих обсягів побутового брухту. Люди можуть просто відмовлятися везти кілька кілограмів металу до приймальних пунктів, оскільки отримані за нього гроші не покривають витрачених часу й зусиль.

Насамперед протестувальники вимагають скасувати нульову експортну квоту на брухт. Відповідне звернення вже передали прем'єр-міністру України. Також вони виступають за відновлення конкуренції за сировину та збереження інфраструктури.

До слова, звичайні громадяни можуть законно здавати на брухт власні старі речі та деталі, що вже непридатні для використання. Йдеться про елементи побутової техніки, електропроводку, посуд, сантехнічні вироби та інші предмети домашнього вжитку.