Заборона на алмази: чого очікувати від 12-го пакету санкцій проти Росії

Єврокомісія планує заборонити імпорт російських алмазів та ювелірних виробів із алмазами з початку 2024 року. Це буде внесено до 12-го пакету санкцій.

Єврокомісія пропонує ввести ембарго

Єврокомісія закликає до заборони на імпорт, купівлю та передачу алмазів, що прямують транзитом через Росію, а також власне російських алмазів.

Читайте також: В ЄС підтримали передачу Україні доходів від російських активів: йдеться про мільярди

Європейська Комісія пропонує запровадити з січня 2024 року ембарго, що стосується імпорту оброблених у Росії діамантів у тому числі до країн, які не є членами Європейського Союзу. Однак введення цієї непрямої заборони буде здійснюватися поетапно.

Про що йдеться у пропозиції

Це поетапне запровадження непрямих заборон на імпорт враховує необхідність розгортання відповідного механізму відстеження, який забезпечує ефективні заходи правозастосування та мінімізує збої для учасників ринку,

— йдеться у пропозиції.

Також там йдеться про поетапне запровадження (з 1 березня по 1 вересня) заборони на імпорт російських алмазів в при їх обробці в третіх країнах, як от Індія. Це стосується і прикрас з російських алмазів.

Що відомо про інші обмеження у 12-му пакеті санкцій

До обмежень може увійти: