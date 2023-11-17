Заборона на алмази: чого очікувати від 12-го пакету санкцій проти Росії
Джерело:Reuters
Єврокомісія планує заборонити імпорт російських алмазів та ювелірних виробів із алмазами з початку 2024 року. Це буде внесено до 12-го пакету санкцій.
Єврокомісія пропонує ввести ембарго
Єврокомісія закликає до заборони на імпорт, купівлю та передачу алмазів, що прямують транзитом через Росію, а також власне російських алмазів.
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Європейська Комісія пропонує запровадити з січня 2024 року ембарго, що стосується імпорту оброблених у Росії діамантів у тому числі до країн, які не є членами Європейського Союзу. Однак введення цієї непрямої заборони буде здійснюватися поетапно.
Про що йдеться у пропозиції
Це поетапне запровадження непрямих заборон на імпорт враховує необхідність розгортання відповідного механізму відстеження, який забезпечує ефективні заходи правозастосування та мінімізує збої для учасників ринку,
— йдеться у пропозиції.
Також там йдеться про поетапне запровадження (з 1 березня по 1 вересня) заборони на імпорт російських алмазів в при їх обробці в третіх країнах, як от Індія. Це стосується і прикрас з російських алмазів.
Що відомо про інші обмеження у 12-му пакеті санкцій
До обмежень може увійти:
- жорсткіші вимоги до звітності, спрямовані до повної заборони продажу російської нафти, яку купили, порушивши санкції;
- запровадження вимоги до сертифікатів, яка також включатиме деталізовані додаткові витрати, такі як страхування та фрахт;
- обмеження на імпорт російського чавуну, міді, алюмінієвого дроту та фольги;
- розглядається встановлення обмежень на імпорт російського зрідженого нафтового газу (LPG) після вимог Польщі та Балтії.