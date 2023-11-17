Еврокомиссия предлагает ввести эмбарго
Еврокомиссия призывает к запрету на импорт, покупку и передачу алмазов, следующие транзитом через Россию, а также собственно русских алмазов.
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Европейская Комиссия предлагает ввести с января 2024 года эмбарго, касающееся импорта обработанных в России бриллиантов, в том числе в страны, не являющиеся членами Европейского Союза. Однако введение этого косвенного запрета будет производиться поэтапно.
О чем идет речь в предложении
Это поэтапное введение косвенных запретов на импорт учитывает необходимость развертывания соответствующего механизма отслеживания, который обеспечивает эффективные меры правоприменения и минимизирует сбои для участников рынка.
— говорится в предложении.
Также там речь идет о поэтапном введении (с 1 марта по 1 сентября) запрета на импорт российских алмазов при их обработке в третьих странах, таких как Индия. Это касается и украшений из русских алмазов.
Что известно о других ограничениях в 12-м пакете санкций
В ограничения может войти:
- более жесткие требования к отчетности, направленные на полный запрет продажи российской нефти, которую купили, нарушив санкции;
- введение требования к сертификатам, которое также включает детализированные дополнительные расходы, такие как страхование и фрахт;
- ограничение на импорт российского чугуна, меди, алюминиевой проволоки и фольги;
- рассматривается установление ограничений импорта российского сжиженного нефтяного газа (LPG) после требований Польши и Балтии.