Це рішення може мати відношення до американського нафтового гіганта ExxonMobil зі штабквартирою у Нью-Йорку. Ця компанія ще у березні повідомила про намір вийти з російського з підприємства "Сахалін-1".

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росія ускладнює процес виходу з ринку

Відтак компанії ExxonMobil та іншим іноземним акціонерам проєкту "Сахалін-1" не дозволять розпоряджатися їхніми активами до кінця року. Новий указ – це частина заходів, які нібито необхідні для "захисту національних інтересів".

Відповідний документ оприлюднили через кілька днів після того, як почала з'являтися інформація про переговори ExxonMobil щодо передачі частки компанії у "Сахаліні-1" у розмірі 30% неназваній організації. Фінансові показники ExxonMobil, згідно з Yahoo!Finance:

акції нафтової корпорації США торгуються на ринку за ціною 88,45 долара за штуку;

за штуку; ринкова капіталізація компанії становить 384,8 мільярда доларів.

Цікаво! У липні стало відомо, що на проєкті "Сахалын-1" впали обсягу видобування нафти – до 10 тисяч барелів сировини на добу. Головна причина – санкції, які проти росії запроваджують країни Заходу через повномасштабну агресію проти України.

Згідно з указом, російська влада зобов'язана підготувати список інших енергетичних компаній та банків з іноземними акціонерами, які можуть потрапити під аналогічні обмеження.

Компанії покидають ринок росії

Міжнародні компанії з найрізноманітніших секторів покидають російський ринок або призупиняють свою діяльність після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Крім того, роботу у росії для цих фірм також ускладнює два фактори:

санкції та фінансові обмеження Заходу;

обмеження зі сторони Кремля.

Іноземні корпорації також стурбовані питання щодо їхньої репутації. Йдеться про потенційну реакцію у контексті оцінки такої їхньої діяльності як підтримку економіки держави-агресорки під час повномасштабної війни.

Позиції іноземних банків

Деякі банки заявили, що вони оцінюють опцію виходу з ринку росії через війну проти України. Офіційна москва навіть пригрозила заблокувати будь-які подібні кроки, обґрунтувавши це рішення несправедливим ставленням до російських банків закордоном. Досі у росії залишається чимало іноземних банків. Серед них:

UniCredit SpA,

Raiffeisen Bank International AG,

Citigroup Inc.

Минулого місяця в Citigroup Inc заявили, що вони розглядають повний спектр можливостей щодо виходу з ринку росії. У Raiffeisen Bank повідомили, що це також одна з опцій для них.

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