Наприклад, йдеться про проєкт "Сахалін-1", у рамках якого обсяги видобування сировини впали у 22 рази через санкції – до 10 тисяч барелів нафти на добу. Відповідну заяву зробив Юрій Трутнєв, який представляє президента росії у Далекосхідному федеральному окрузі.

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У росії падають обсяги видобування нафти через санкції

Політик з росії додав, що скорочення обсягів видобування нафти вплинуло економіку держави агресорки відразу на кількох рівнях. Йдеться і про Сахалінську область, й про увесь Далекий Схід, й всю росію.

Трутнєв пояснив, що у 2023 році бюджет Сахалінської області недоотримає приблизно 38 мільярдів рублів (або 600 мільйонів доларів США). Це 26% від рівня власних доходів цієї області у 2022 році.

Крім того, російський політичний діяч заявив, що простої у роботі проєкту призводять не лише до втрат для бюджету, але й до погіршення характеристик родовищ. Результатом цього може стати істотне зниження коефіцієнта від нафтовіддачі, якщо простіше, то суттєві обсяги нафти будуть просто залишатися у пластах.

До теми! Країни G7 мають на меті встановити максимальну межу цін на російську нафту, які будуть в два рази меншими за актуальні розцінки. Цей механізм передові держави світу обговорили під час останнього саміту.

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