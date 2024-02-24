У Нігерії пропонують обмежити діяльність криптовалютних бірж

В Нігерії запропоновано ввести обмеження на діяльність біткойн-бірж. Помічник президента країни висловив занепокоєння щодо впливу бірж на стабільність національної валюти.

Негативно впливає на курс

Радник президента Нігерії Байо Онануга виступив з ініціативою заборонити діяльність криптовалютних бірж, як Binance та KuCoin, у межах країни. Він озвучив цю пропозицію через соціальну мережу X.

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Онануга аргументував свою позицію тим, що ці платформи мають негативний вплив на курс нігерійської найри, що призводить до її знецінення на фінансовому ринку. Він також звинуватив громадян в нелояльності під час участі в торгах на Binance.

А крім того, закликав Комісію з економічних та фінансових злочинів (EFCC) та Центральний банк Нігерії (CBN) припинити операції біткойн-бірж у країні.

EFCC та CBN мають вжити заходів проти цих платформ, які намагаються маніпулювати нашою національною валютою до нульового рівня. Криптовалюти мають бути заборонені в нашій країні, інакше це знекровлення нашої валюти триватиме безупинно,

— заявив радник.

Помічник президента також нагадав про те, що діяльність Binance знаходиться під наглядом регуляторів в різних країнах і що біржа не має права впливати на ціну найри. Натомість 22 лютого, представники Binance заявили, що їхня платформа функціонує згідно з ринковими принципами й не має на меті впливати на валютний курс в Нігерії.

Контекст

За даними Google Trends, у 2023 році Нігерія увійшла до трійки країн з найвищим інтересом до біткоїна. Цей інтерес значно зріс у періоди падіння курсу найри, особливо в червні та липні.

Напередодні нового року CBN скасував обмеження для локальних банків щодо обслуговування компаній, які працюють з цифровими активами. Проте, банкам все ще заборонено займатися зберіганням, торгівлею чи проведенням операцій з біткоїнами та іншими криптовалютами через свої рахунки.

! У криптовалютній громаді Нігерії очікують на збільшення конкуренції між традиційними біржами та платформами прямої торгівлі (P2P). Раніше, через заборону Центрального банку допомагати місцевим банкам у виконанні криптовалютних операцій, платформи P2P-торгівлі стали основним каналом для криптовалютних транзакцій у країні.