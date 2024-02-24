Негативно влияет на курс

Советник президента Нигерии Байо Онануга выступил с инициативой запретить деятельность криптовалютных бирж, как Binance и KuCoin, в пределах страны. Он озвучил это предложение через социальную сеть X.

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Онануга аргументировал свою позицию тем, что эти платформы оказывают негативное влияние на курс нигерийской найры, что приводит к ее обесцениванию на финансовом рынке. Он также обвинил граждан в нелояльности во время участия в торгах на Binance.

А кроме того, призвал Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) и Центральный банк Нигерии (CBN) прекратить операции биткоин-бирж в стране.

EFCC и CBN должны принять меры против этих платформ, которые пытаются манипулировать нашей национальной валютой до нулевого уровня. Криптовалюты должны быть запрещены в нашей стране, иначе это обескровливание нашей валюты будет продолжаться непрерывно,

- заявил советник.

Помощник президента также напомнил о том, что деятельность Binance находится под наблюдением регуляторов в разных странах и биржа не имеет права влиять на цену найры. Зато 22 февраля, представители Binance заявили, что их платформа функционирует в соответствии с рыночными принципами и не имеет целью влиять на валютный курс в Нигерии.

Контекст

По данным Google Trends, в 2023 году Нигерия вошла в тройку стран с самым высоким интересом к биткоину. Этот интерес значительно вырос в периоды падения курса найры, особенно в июне и июле.

Накануне нового года CBN отменил ограничения для локальных банков по обслуживанию компаний, работающих с цифровыми активами. Однако, банкам все еще запрещено заниматься хранением, торговлей или проведением операций с биткоинами и другими криптовалютами через свои счета.

Интересно! В криптовалютной общине Нигерии ожидают увеличения конкуренции между традиционными биржами и платформами прямой торговли (P2P). Ранее, из-за запрета Центрального банка помогать местным банкам в выполнении криптовалютных операций, платформы P2P-торговли стали основным каналом для криптовалютных транзакций в стране.