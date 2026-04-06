Без будь-яких попереджень: чому банк може заблокувати картку

Іноді бувають випадки, коли банк може заблоквати карту клієнта. І це відбувається без жодних попереджень.

З яких причин банк може заблокувати картку?

Причин зазвичай декілька, про що повідомляє IdeaBank.

Блокування банківської картки може відбутися несподівано, але важливо розібратися, чому це сталося і як діяти,

– йдеться у дописі.

Зокрема йдеться про такі обставини:

Фінансовий моніторинг: якщо банк фіксую якусь нетипову для клієнта активність на рахунку, то людину можуть попросити надати документи про походження коштів. Рішення виконавчої служби: у випадку судового рішення (наприклад, щодо стягнення боргів чи штрафів) рахунки можуть бути частково або повністю заблоковані. Нетипові операції: система безпеки банку блокує підозрілі транзакції. Закінчення терміну дії картки: банки знову-таки блокують картки після завершення терміну їх дії. Шахрайство: картка може бути заблокована банком, якщо фінансова установа помітить підозрілу активність.

Зокрема Постанова НБУ №65 з фінмоніторингу (від 19 травня 2020 року) надає банкам широкі можливості. Фінансові установи мають повне право перевіряти операції клієнтів, блокувати та примусово закривати їхні рахунки.

Що робити, якщо банк заблокував картку?

IdeaBank радить виконати такі дії, аби розібратися з блокуванням карточки:

зателефонувати в банк та дізнатися причину блокування; уточнити, як розв'язати проблеми; перевірити дані та операції; підготувати всі потрібні документи.

Важливо! Фінансова станова попередила: слід уникати великих нетипових операцій без попередження банку. Також необхідно перевіряти рахунки та своєчасно оновлювати особисті дані. Тоді можна уникнути ризиків щодо блокування.

