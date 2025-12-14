Скільки коштує старий долар: ціна купюри 2006 року в Україні

Старі долари залишаються законним платіжним засобом: відтак купюри 2006 року мають прийматися банками та обмінниками за звичайним курсом. Таким чином 100 доларів можна обміняти приблизно за 4 200 гривень. Якщо ж в обміні відмовлено, то варто звертатися до НБУ.

Яка вартість 100 доларів 2006 року зараз?

Вся іноземна готівка визначається законним платіжним засобом та має прийматися до обміну, зокрема й доларові банкноти, надруковані 2006 року, передає 24 Канал з посиланням на Постанову НБУ.

Читайте також Чи випускають купюру 500 доларів у 2025 році

Крім того, Федеральна резервна система США не повідомляла про обмеження щодо доларів 2006 року або ж 1996 року.

Наприклад за середнім банківським курсом станом на 14 грудня, банки приймають долар по 42 гривні, пише "Мінфін". Таким чином, за поточним курсом за обмін 100 доларів 2006 року можна отримати в середньому 4 200 гривень.

Натомість за даними finance.ua, середній курс обміну долара в обмінниках – 41,66 гривні, а отже за 100 доларів можна буде отримати 4 166 гривень.

А відповідно до офіційного курсу НБУ, який встановлений на 14 грудня, 100 доларів 2006 року – це 4 227 гривень.

Зверніть увагу! Ситуація з обміном стосується ще й старіших купюр, як от доларові купюри 1996 року. Банки та обмінники зобов'язані також їх приймати, а якщо в обміні відмовлено, то можна звернутися до НБУ для перевірки.

Які валюти не можна обміняти?

У НБУ нагадують, що для обміну іноземної валюти варто знати основні правила щодо цього, а саме:

Лише ті валюти, у яких підтверджена справжність з використанням лічильників та детекторів, можуть бути прийнятими, а банкам та небанківським установам заборонено відмовляти в обміні валюти, яка відповідає зразкам;

Ті банкноти, які мають ознаки значного зношення, мають обмінюватися через операцію інкасо, тобто відправки до країни-емітента для обміну там.

Загалом до списку валют, які сильно зношені, входять такі купюри: розірвані, обгорілі, сильно забруднені, відсутня частина купюри.

Яка купюра може зникнути з обігу?