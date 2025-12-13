Чому 500 доларів більше не в обігу?
Банкноту номіналом 500 доларів вивели з обігу через відсутність потреби у ній, повідомляє 24 Канал з посиланням на U.S.Currency.
Зверніть увагу! Як вважається зараз, низку доларових банкнот вирішили вивести з обігу, зокрема, через намагання боротися зі злочинністю. Йдеться саме про відмивання грошей.
Наразі найбільшим номіналом доларових банкнот є 100. Проте ще у минулому столітті в обігу перебували 500, 1000, 5 000 і 10 000 доларів.
Ці банкноти є законним платіжним засобом і можуть бути знайдені в обігу сьогодні; проте більшість банкнот, що досі перебувають в обігу, ймовірно, перебувають у руках приватних нумізматичних дилерів і колекціонерів,
– повідомляє Бюро гравіювання та друку.
Зауважимо, що наразі 500 доларів вважають саме колекційним зразком. Тобто, деякі з цих банкнот можна продати колекціонерам за значні кошти.
Коли виводилася з обігу купюра 500 доларів:
- друк банкноти 500 доларів було припинено ще у 1945 році;
- однак рішення про кінцеве виведення з обігу було ухвалене уже в 1969 році.
Що ще необхідно знати про долари?
Існує міф, що долари певного кольору дорожчі. Проте це не так. Наведемо приклад: сині 100 доларів новіші, а от раніше купюра цього номіналу була біла. Проте обидві ці банкноти в обігу і мають однакову цінність.
Потрібно розуміти, що наразі чинними є всі долари, випущені після 1914 року. Документів, які це заперечують, немає.
Найбільша доларова банкнота, яка колись існувала, мала номінал – 100 000 доларів. Цю купюру використовували виключно банки ФРС. Проте вона ніколи не перебувала в готівковому обігу.