Чому 500 доларів більше не в обігу?

Банкноту номіналом 500 доларів вивели з обігу через відсутність потреби у ній, повідомляє 24 Канал з посиланням на U.S.Currency.

Читайте також Євро проти долара: яка валюта стабільніша та займала вищі позиції на ринку у 2025 році

Зверніть увагу! Як вважається зараз, низку доларових банкнот вирішили вивести з обігу, зокрема, через намагання боротися зі злочинністю. Йдеться саме про відмивання грошей.

Наразі найбільшим номіналом доларових банкнот є 100. Проте ще у минулому столітті в обігу перебували 500, 1000, 5 000 і 10 000 доларів.

Ці банкноти є законним платіжним засобом і можуть бути знайдені в обігу сьогодні; проте більшість банкнот, що досі перебувають в обігу, ймовірно, перебувають у руках приватних нумізматичних дилерів і колекціонерів,

– повідомляє Бюро гравіювання та друку.

Зауважимо, що наразі 500 доларів вважають саме колекційним зразком. Тобто, деякі з цих банкнот можна продати колекціонерам за значні кошти.

Коли виводилася з обігу купюра 500 доларів:

друк банкноти 500 доларів було припинено ще у 1945 році;

однак рішення про кінцеве виведення з обігу було ухвалене уже в 1969 році.

Що ще необхідно знати про долари?