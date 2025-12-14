Сколько стоит старый доллар: цена купюры 2006 года в Украине

Старые доллары остаются законным платежным средством: поэтому купюры 2006 года должны приниматься банками и обменниками по обычному курсу. Таким образом 100 долларов можно обменять примерно за 4 200 гривен. Если же в обмене отказано, то стоит обращаться в НБУ.

Какова стоимость 100 долларов 2006 года сейчас?

Вся иностранная наличность определяется законным платежным средством и должна приниматься к обмену, в том числе и долларовые банкноты, напечатанные в 2006 году, передает 24 Канал со ссылкой на Постановление НБУ.

Кроме того, Федеральная резервная система США не сообщала об ограничениях в отношении долларов 2006 года или 1996 года.

Например, по среднему банковскому курсу по состоянию на 14 декабря, банки принимают доллар по 42 гривны, пишет "Минфин". Таким образом, по текущему курсу за обмен 100 долларов 2006 года можно получить в среднем 4 200 гривен.

Зато по данным finance.ua, средний курс обмена доллара в обменниках – 41,66 гривны, а значит за 100 долларов можно будет получить 4 166 гривен.

А в соответствии с официальным курсом НБУ, который установлен на 14 декабря, 100 долларов 2006 года – это 4 227 гривен.

Обратите внимание! Ситуация с обменом касается еще и более старых купюр, как вот долларовые купюры 1996 года. Банки и обменники обязаны также их принимать, а если в обмене отказано, то можно обратиться в НБУ для проверки.

Какие валюты нельзя обменять?

У НБУ напоминают, что для обмена иностранной валюты следует знать основные правила относительно этого, а именно:

Только те валюты, в которых подтверждена подлинность с использованием счетчиков и детекторов, могут быть принятыми, а банкам и небанковским учреждениям запрещено отказывать в обмене валюты, которая соответствует образцам;

Те банкноты, которые имеют признаки значительного износа, должны обмениваться через операцию инкассо, то есть отправки в страну-эмитента для обмена там.

В общем в список валют, которые сильно изношены, входят такие купюры: разорванные, обгоревшие, сильно загрязненные, отсутствует часть купюры.

