Скільки дають за старий долар: вартість купюр 2006 року

В НБУ зазначають, що всі доларові банкноти, враховуючи 1996, 2003 й 2006 рік випуску, є законним платіжним засобом. Це означає, що їх можна обмінювати в банках та обмінниках за курсом, що відповідає теперішньому.

Яка ціна долара 2006 року?

Станом на 17 січня, долар в банках можна обміняти за середнім курсом в 43,20 гривні, а продати – за 43,75 гривні. Тобто за 100 доларів 2006 року можна буде отримати 4 320 гривень, передає 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

Натомість в обмінниках, за даними finance.ua, обмін складає 42,93 гривні, а продаж – 43,54 гривні. Таким чином, за 100 доларів буде 4 293 гривень. Крім того, за даними НБУ, офіційний курс долара на 17 січня складає 43,39 гривні.

Варто зауважити, що банки приймають старі купюри, але якщо вони не порвані, без значних плям, а також без критичної зношеності. Це стосується й обмінників.

Втім усім банкам та небанківським установам заборонено відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за елементами та дизайном повністю відповідає зразкам іноземних центробанків, а їхня справжність підтверджена з використанням відповідного обладнання.

Що варто знати про обмін іноземної банкноти?

За даними НБУ, є правила, які варто знати перед тим, як обмінювати валюти. До них входять:

Валюта є справжньою, якщо це підтверджено лічильником та детектором. Їх без винятку повинні приймати до обміну.

Банки та небанківські установи не можу встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкноти.

Якщо банкнота є значно зношеною, то щодо неї мають здійснити операцію інкасо. Зазвичай біля кас повинен розміщуватися документ з переліком ознак значного зношення банкнот, а також тарифи інкасо.

Якщо банки чи небанківські установи відмовляються від обміну банкноти, хоч вона відповідає всім ознакам та описам, то споживачі можуть звернутися до НБУ зі скаргами.

Що роблять із фальшивими купюрами?