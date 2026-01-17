Укр Рус
17 січня, 18:17
4

Скільки дають за старий долар: вартість купюр 2006 року

Валерія Городинська
Основні тези
  • Відомо, скільки коштують доларові банкноти 2006 року в Україні: вони є законним платіжним засобом і можуть бути обміняні за середнім курсом 43,20 – 43,75 гривні в банках, та 42,93 – 43,54 гривні в обмінниках.
  • Банки зобов'язані приймати старі купюри, якщо вони не порвані та без значних плям, і не можуть встановлювати обмеження щодо номіналу або року.

В НБУ зазначають, що всі доларові банкноти, враховуючи 1996, 2003 й 2006 рік випуску, є законним платіжним засобом. Це означає, що їх можна обмінювати в банках та обмінниках за курсом, що відповідає теперішньому.

Яка ціна долара 2006 року?

Станом на 17 січня, долар в банках можна обміняти за середнім курсом в 43,20 гривні, а продати – за 43,75 гривні. Тобто за 100 доларів 2006 року можна буде отримати 4 320 гривень, передає 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

Натомість в обмінниках, за даними finance.ua, обмін складає 42,93 гривні, а продаж – 43,54 гривні. Таким чином, за 100 доларів буде 4 293 гривень. Крім того, за даними НБУ, офіційний курс долара на 17 січня складає 43,39 гривні.

  • Варто зауважити, що банки приймають старі купюри, але якщо вони не порвані, без значних плям, а також без критичної зношеності. Це стосується й обмінників.
  • Втім усім банкам та небанківським установам заборонено відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за елементами та дизайном повністю відповідає зразкам іноземних центробанків, а їхня справжність підтверджена з використанням відповідного обладнання.

Що варто знати про обмін іноземної банкноти?

За даними НБУ, є правила, які варто знати перед тим, як обмінювати валюти. До них входять:

  • Валюта є справжньою, якщо це підтверджено лічильником та детектором. Їх без винятку повинні приймати до обміну.

  • Банки та небанківські установи не можу встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкноти.

  • Якщо банкнота є значно зношеною, то щодо неї мають здійснити операцію інкасо. Зазвичай біля кас повинен розміщуватися документ з переліком ознак значного зношення банкнот, а також тарифи інкасо.

  • Якщо банки чи небанківські установи відмовляються від обміну банкноти, хоч вона відповідає всім ознакам та описам, то споживачі можуть звернутися до НБУ зі скаргами.

Що роблять із фальшивими купюрами?

  • Наприклад, якщо купюри сильно пошкоджені, то їх відправляють на процедуру інкасо, де банк-кореспондент здійснює їх обмін. Крім того, навіть якщо купюра має невеликі пошкодження, як-от потертості чи маленькі плями, то їх повинні обміняти без вагань.

  • Але якщо купюра фальшива, то про це інформують правоохоронні органи. Також ці банкноти вилучають при перевірці. Річ у тім, що громадянин перед обміном навіть можу звернутися до банку за безкоштовною експертизою, яку проводять НБУ, якщо бажає перевірити справжність купюр.