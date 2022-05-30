Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на дані центрального банку держави-агресорки. Зазначають, що банки у Росії за ці два місяці зменшили свої обсяги дорогоцінних металів на 20%.

Зверніть увагу Долар на максимумі: які валюти зараз найперспективніші для інвесторів

Російські банки на 20% скоротили запаси дорогоцінних металів

Так станом на 1 квітня 2022 року залишки на рахунках оцінювали у 227,3 мільярда рублів. Це мінімальний показник з серпня 2019 року. До того ж обсяг вкладень за лютий – березень обвалився на 17,2%. У грошовому еквіваленті – це 20,2 мільярда рублів.

У перерахунку на золото цей обвал стає ще більш помітним. Згідно з останніми розрахунками, до початку квітня російські банки володіли 43,8 тонни афінованого золота. Це на 11,4 тонни або 20,7% менше, ніж було до лютого 2022 року.

Нагадаємо, що 24 лютого Росія напала на Україну. Найбільший спад зафіксували саме в останній місяць зими – на 10,8 тонни дорогоцінних металів. Натомість у березні обсяги скорочення металів оцінили лише у 0,6 тонни.

Чому так відбувається

Гравці на ринку вважають, що основна причина такої динаміки у контексті запасів золота у російських банках – активізація експортних операцій. Ще у лютому на актори на ринку мали можливість вільно вивозити дорогоцінний метал за межі Росії, де й чекали на нові санкційні обмеження й продавати залишки. Тоді у березні ситуація змінилася, оскільки такого збуту вже не фіксували.

До теми! На момент створення цього матеріалу, вартість золота коливається на рівні 1 856,8 долара за унцію, згідно з даними Gold Price.

Актуально – Netflix остаточно вийшов з російського ринку: дивитися відео