Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные центрального банка государства-агрессора. Отмечают, что банки в России за эти два месяца снизили свои объемы драгоценных металлов на 20%.

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Российские банки на 20% сократили запасы драгоценных металлов

Так на 1 апреля 2022 года остатки на счетах оценивали в 227,3 миллиарда рублей. Это минимальный показатель с августа 2019 года. К тому же объем вложений за февраль – март обвалился на 17,2%. В денежном эквиваленте – это 20,2 миллиарда рублей.

В пересчете на золото этот обвал становится еще заметнее. Согласно последним расчетам, до начала апреля российские банки владели 43,8 тонны аффинированного золота. Это на 11,4 тонны или 20,7% меньше, чем было до февраля 2022 года.

Напомним, что 24 февраля Россия напала на Украину. Самый большой спад зафиксировали именно в последний месяц зимы – на 10,8 тонны драгоценных металлов. В марте объемы сокращения металлов оценили всего в 0,6 тонны.

Почему так происходит

Игроки на рынке считают, что основная причина такой динамики в контексте запасов золота в российских банках – активизация экспортных операций. Еще в феврале актеры на рынке имели возможность свободно вывозить драгоценный металл за пределы России, где и ждали новых санкционных ограничений и продавать остатки. Тогда в марте ситуация изменилась, поскольку такой сбыт уже не фиксировали.

К теме! На момент создания этого материала стоимость золота колеблется на уровне 1 856,8 доллара за унцию, согласно данным Gold Price.

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