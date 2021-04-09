Юань стрімко слабшає щодо долара США: реакція Китаю

З початку 2021 року позиції китайської національної валюти знову слабшають на тлі зміцнення долара США. Чому так сталося і як реагує Китай – читайте далі.

Китайський юань стрімко дешевшає проти американського долара після кількох місяців стабільного зростання. У березні національна валюта Китайської Народної Республіки втратила усі здобутки за 2020 рік і навіть більше.

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Різкий спад

На зміцнення позицій юаня на валютному ринку у 2020 році впливали два фактори:

швидке відновлення економіки після пандемії коронавірусу,

увага інвесторів, які зацікавленні у прибутку.

На фоні цього, інвестори масово прийшли на ринок облігацій Китаю, що і призвело до потужного зростання юаня у 2020 році. У зв'язку з цим, амбіції китайської влади щодо глобалізації національної валюти лише набирали обертів.

Минулого року іноземці збільшили свої запаси китайських облігацій більше, ніж на 1 трильйон юанів (153 мільярди доларів) до рекордних 3,3 трильйона юанів. Проте ситуація змінилася після росту прибутковості казначейських облігацій США.

Поки схоже на те, що Китай не надто сильно непокоїть падіння юаня. Два тижні тому Народний банк Китаю повідомив про плани підвищити гнучкість валютного курсу. По суть, це свідчить про те, що КНР дозволить юаню впасти в ціні щодо долара.

У Народного банку Китаю є всі інструменти, необхідні для того, щоб врегулювати знецінення національної валюти будь-якого рівня. Крім того, наразі все виглядає так, що НБК задоволений корекцією юаня,

– заявив головний азійський стратег-аналітик Mizuho Bank Ltd Кен Чунг.

Прогнози

Березневе послаблення позиції юаня на світовому ринку є наймасштабнішим за останні 12 місяців. Це зупинили стабільний ріст юаня. Відповідно до останніх даних, іноземні фонди у березні, вперше за два роки, скоротили запаси своїх авуарів державного боргу Китаю.

Авуари – це грошові активи, якими можна робити платежі та погашати фінансові зобов'язання. Поділяються на вільні – використовують без обмежень та блоковані –, що знаходяться під контролем держави або банку.

Найімовірніше, у найближчій перспективі юань буде продовжувати слабшати. Загалом новина про зростання прибутковості казначейських облігацій США, яка сколихнула світовий ринок, не входить до категорії позитивних для Китаю. Крім того, є інформація, що китайські корпорації та приватні особи теж почали менше вкладати кошти у національну валюту, тоді як офшорні банки – активніше купувати долар США.

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Oversea-Chinese Banking Corp. прогнозує, що невдовзі один долар може коштувати 6,6 юаня. Проте, там вважають, що знецінення національної валюти Китаю буде тимчасовим, адже в другому півріччі курс стабілізується на фоні того, що ріст долара зупиниться.

На фінансову ситуацію також впливають відносини між США та Китаєм, які знову знаходяться у центрі уваги. Перша зустріч нового президента США Джозефа Байдена з представниками китайської влади не дала очікуваних результатів. Натомість офіційний Вашингтон нещодавно ввів нові санкції проти Китаю через ймовірні порушення прав людини у регіоні Сіньцзян.