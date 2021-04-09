С начала 2021 позиции китайской национальной валюты вновь ослабевают на фоне укрепления доллара США. Почему так произошло и как реагирует Китай – читайте дальше.

Китайский юань стремительно дешевеет по отношению к американскому доллару после нескольких месяцев стабильного роста. В марте национальная валюта КНР потеряла все достижения 2020 года и даже больше.

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Резкий спад

На укрепление позиций юаня на валютном рынке в 2020 году влияли два фактора:

быстрое восстановление экономики после пандемии коронавируса,

внимание инвесторов, которые заинтересованы в прибыли.

На фоне этого, инвесторы массово пришли на рынок облигаций Китая, что и привело к мощному росту юаня в 2020 году. В связи с этим, амбиции китайских властей по глобализации национальной валюты только набирали обороты.

В прошлом году иностранцы увеличили свои запасы китайских облигаций более чем на 1 триллион юаней ( 153 миллиарда долларов) до рекордных 3,3 триллиона юаней. Однако ситуация изменилась после роста доходности казначейских облигаций США.

Пока похоже на то, что Китай не слишком сильно беспокоит падение юаня. Две недели назад Народный банк Китая сообщил о планах повысить гибкость валютного курса. По сути, это свидетельствует о том, что КНР позволит юаню упасть в цене по отношению к доллару.

Народный банк Китая имеет все инструменты, необходимые для того, чтобы урегулировать обесценивания национальной валюты любого уровня. Кроме того, сейчас все выглядит так, что НБК доволен коррекцией юаня,

– заявил главный азиатский стратег-аналитик Mizuho Bank Ltd Кен Чунг.

Прогнозы

Мартовское ослабление позиций юаня на мировом рынке является самым масштабным за последние 12 месяцев. Это остановили стабильный рост юаня. Согласно последних данных, иностранные фонды в марте, впервые за два года, сократили запасы своих авуаров государственного долга Китая.

Авуары – это денежные активы, которыми можно делать платежи и погашать финансовые обязательства. Делятся на свободные - используют без ограничений и блокированы –, находящихся под контролем государства или банка.

Скорее всего, в ближайшей перспективе юань будет продолжать ослабевать. В целом новость о росте доходности казначейских облигаций США, которая всколыхнула мировой рынок, не входит в категорию положительных для Китая. Кроме того, есть информация, что китайские корпорации и частные лица тоже стали меньше вкладывать средства в национальную валюту, тогда как оффшорные банки – активнее покупать доллар США.

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Oversea-Chinese Banking Corp . прогнозирует, что вскоре один доллар может стоить 6,6 юаня . Однако, там считают, что обесценивание национальной валюты Китая будет временным, ведь во втором полугодии курс стабилизируется на фоне того, что рост доллара остановится.

На финансовую ситуацию также влияют отношения между США и Китаем, которые вновь находятся в центре внимания. Первая встреча нового президента США Джозефа Байдена с представителями китайских властей не дала ожидаемых результатов. Зато официальный Вашингтон недавно ввел новые санкции против Китая за возможные нарушения прав человека в регионе Синьцзян.