МВФ спрогнозував курс гривні до 2026 року: впаде чи виросте
У Міжнародному валютному фонді переглянули прогноз щодо курсу гривні до долара. Його поліпшили порівняно з жовтневим прогнозом минулого року.
Джерело:МВФ
Про це йдеться у квітневого огляді МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).
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Середньорічний курс гривні
- У 2021 році – 27,98 гривні (попередній прогноз — 28,12 гривні)
- У 2022 році – 27,61 гривні (попередній прогноз — 27,96 гривні)
- У 2023 році – 27,59 гривні (попередній прогноз — 28,10 гривні)
- У 2024 році – 27,75 гривні (попередній прогноз — 28,10 гривні)
- У 2025 році – 27,75 гривні (попередній прогноз — 28,10 гривні).
- У 2026 році – 27,75 гривні.
Інші прогнози МВФ
- Населення України за 5 років скоротиться майже на мільйон осіб. Наразі в Україні проживають 41,48 мільйона людей.
- У 2021 році ВВП України зросте на 4%, а у 2022 році – на 3,4%.
- Цьогоріч інфляція в Україні сягне 7,9%, а наступного року зменшиться до 6,8%.
Загалом квітневий прогноз 2021 року куди оптимістичніший, ніж минулорічний. У МВФ пояснюють, що цьому сприяють фіскальна підтримка у великих економіках світу, широка кампанія з вакцинації населення та подальша адаптація бізнесу до умов пандемії.
Все залежать не лише від результату битви коронавірусу та вакцини, але й від того, наскільки ефективно ми зможемо обмежити наслідки цієї безпрецедентної кризи,
– йдеться у звіті МВФ.
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