До того ж обсяги постачання зрідженого природного газу в Європу почали помітно зменшуватися на фоні зростання ціни в Азії.

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У Європі дорожчає газ

У країнах Європи газ коштує понад 300 доларів за тисячу кубометрів. Зокрема, 6 травня спотова ціна блакитного палива додала майже 4%. Наприклад, на нідерландському хабі TTF вартість блакитного палива з доставкою становить 307 доларів за тисячу кубометрів. Це найвищий показник з 13 січня, коли ціна злетіла до 355 доларів за тисячу кубометрів.

Що таке TTF Це віртуальна торгова точка природного газу у Нідерландах. Цей торговий пункт забезпечує можливість для багатьох торговців проводити ф'ючерсні, фізичні та біржові операції.

Загалом з початку 2021 року у середньому за контракт "на день вперед" на TTF необхідно заплатити 240 доларів за тисячу кубометрів. Додамо, що середня ціна російського газу у 2021 році становить 170 доларів за тисячу кубів.

Ціни на газ в Україні

В Україні газопостачальні компанії вже оприлюднили травневі тарифи на блакитне паливо для споживачів. Найнижча вартість газу становить 7,88 гривні за кубометр, а найвища – 11,22 гривні за кубометр. Наприкінці квітня компанії-постачальники також опублікували свої пропозиції фіксованих річних тарифів на газ у 2021 – 2022 роках.

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