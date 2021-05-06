К тому же объемы поставок сжиженного природного газа в Европу стали заметно уменьшаться на фоне роста цены в Азии.

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В Европе дорожает газ

В странах Европы газ стоит больше 300 долларов за тысячу кубометров. В частности, 6 мая, спотовая цена голубого топлива добавила почти 4% . Например, на нидерландском хабе TTF стоимость газа с доставкой составляет 307 долларов за тысячу кубометров. Это самый высокий показатель с 13 января, когда цена взлетела до 355 долларов за тысячу кубометров.

TTF Это виртуальная торговая точка природного газа в Нидерландах. Этот торговый пункт обеспечивает возможность для многих торговцев проводить фьючерсные, физические и биржевые операции.

Всего с начала 2021 в среднем за контракт "на день вперед" на TTF необходимо заплатить 240 долларов за тысячу кубометров. Средняя цена российского газа в 2021 году составляет 170 долларов за тысячу кубов.

Цены на газ в Украине

В Украине газоснабжающие компании уже обнародовали майские тарифы на голубое топливо для потребителей. Самая низкая стоимость газа составляет 7,88 гривны за кубометр, а самая высокая – 11,22 гривны за кубометр. В конце апреля компании-поставщики также опубликовали свои предложения фиксированных годовых тарифов на газ в 2021 – 2022 годах.