Вперше за 5 років: Європейський центробанк знизив відразу кілька категорій відсоткових ставок

Європейський центральний банк ухвалив важливе рішення щодо ставок. Водночас оприлюднили прогноз по інфляції на наступні кілька років.

Відповідне рішення Рада керуючих Європейського центрального банку ухвалила вперше за 5 років. Три ключові процентні ставки знизили на 25 базисних пунктів.

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Як змінилася інфляція у Єврозоні

Після засідання ЄЦБ у вересні 2023 року ситуація з інфляцією у регіоні суттєво змінилася. Цей показник знизився на понад 2,5%. Крім того, прогноз щодо інфляції значно покращився.

Також зафіксували зниження базової інфляції, що призвело до посилення ознак, що ціновий тиск почав слабшати. Ба більше, інфляційні очікування знизилися на всіх горизонтах.

Що таке Єврозона Це валютний союз з 20 держав-членів Європейського Союзу, які прийняли євро як свою національну валюту та єдиний законний платіжний засіб. Водночас Європейський центральний банк – це центральний банк Єврозони.

Водночас у ЄЦБ підмітили, що навіть з врахуванням прогресу, який зафіксували в останні квартали, внутрішній ціновий тиск все залишається сильним. З іншої сторони, зростання заробітної плати прискорюється.

Як ЄЦБ змінив ставки вперше з 2019 року

В ЄЦБ також очікують, що інфляція, найімовірніше, і у 2025 році буде вищою за цільовий показник на рівні 2%. Очікують, що у травні інфляція складе 2,6% річних, зрісши з 2,4% у квітні, згідно з даними Євростату

Відтак Європейський центральний банк знизив ключові ставки на 0,25%:

за депозитами – до 3,75%;

базову процентну ставку – до 4,25%;

маржинальну кредитну ставку – до 4,5%.

Прогнози щодо інфляції на наступні роки

Згідно з результатами опитування OMFIF, у наступні роки центробанки планують більше купувати долар . Це суттєва зміна порівняно з попереднім роком. Крім того, зазначають, що це свідчить про принаймні сповільнення тренду на дедоларизацію.

Також переглянути прогнози щодо загальної та базової інфляції на 2024 та 2025 роки порівняно з березневими очікуваннями. Загалом очікують, що у поточному році загальний рівень інфляції у країнах Єврозони буде становити в середньому 2,5%, у 2025 році – 2,2%, а у 2026 році – 1,9%.

Водночас очікують, що базова інфляція, яка виключає ціни на енергоносії та продукти, у наступні роки зупиниться на таких рівнях: