Європейський центробанк вперше в історії покарає кілька банків новим штрафом

Європейський центральний банк вперше планує оштрафувати банки за недотримання термінів, які пов'язані з кліматичними ризиками. Сума штрафів поки не називають.

На сьогодні чотири банки можуть отримати штраф за не виконання термінів, встановлених Європейським центральним банком для оцінки їхньої схильності до кліматичних ризиків.

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ЄЦБ готує новий вид штрафів для банків

Накладення штрафів називають надзвичайно жорстким кроком, аби банки таки підкоритися думці Європейського центробанку про те, як їм слід керувати кліматичними ризиками. Додають, що рішенню передували роки тиску зі сторони регулятора.

Банки, на які отримають штрафні санкції від ЄЦБ, то щоденні штрафи будуть нараховувати поки вони не ліквідують недоліки. Крім того, можуть враховувати пом'якшувальні фактори. Це означає, що деякі штрафи через це можуть зменшити або навіть скасувати.

В ЄЦБ наразі не визначили суму штрафів для банків, проте це може бути до 5% денного доходу. Наприклад, для кредитора з річним доходом у 10 мільярдів євро (10,9 мільярда доларів) це означатиме щоденні штрафи в розмірі 1,4 мільйона євро. Це за умови розвитку найсуворішого сценарію. Водночас фактичні штрафи можуть бути набагато меншими.

Додають, що Європейський центробанк неодноразово попереджав, що банки роблять недостатньо для того, аби підготуватися до наслідків екстремальних погодних потрясінь для вартості активів або до ризику того, що клієнти з великим викидом вуглецю можуть збанкрутувати.

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