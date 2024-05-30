"Приватбанк" відзвітував про рекордний прибуток за 2023 рік. Крім того, кредитор повідомив, яку суму податків сплатив державі.

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"Приватбанк" отримав рекордний прибуток у 2023 році

Загалом за минулий рік український банк отримав рекордний прибуток до у розмірі 72,8 мільярда гривень. Це сума до вирахування податків. Натомість за результатами року "Приватбанк" сплатив державі 57 мільярда гривень у вигляді податку на прибуток та дивідендів.

До теми! Крім того, банк повідомив, що за 2018 – 2023 роки повернув державі майже 180 мільярда гривень у вигляді дивідендів та податків.

Також зауважили, що сильні фінансові результати та стійкість кредитор забезпечив, продовжуючи підтримувати українську економіку. Тоді як чистий кредитний портфель бізнес-клієнтів банку збільшився вдвічі з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що у березні Європейський банк реконструкції та розвитку відкриває кредитну лінію для "Приватбанку" на 25 мільйонів доларів. Головна ціль – це забезпечення безперебійної торгівлі з Україною.